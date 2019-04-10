Bakan Selçuk: Ocak ayından bugüne 300 bin kişi İŞKUR'la işe yerleşti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'Ocak ayından bugüne yaklaşık 300 bin kişiyi İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirdik. Bu sayının ne mutlu ki 3'te biri kadınlarımız, yine 3'te biri de gençlerimiz.'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Ocak ayından bugüne yaklaşık 300 bin kişiyi İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirdik. Bu sayının ne mutlu ki 3'te biri kadınlarımız, yine 3'te biri de gençlerimiz."
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