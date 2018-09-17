300 bin liralık dolar ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli Bursa'da yakalandı Şişli'de maskeli ve silahlı girdikleri döviz bürosundan 300 bin liralık dolar ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli Bursa'da yakalandı.