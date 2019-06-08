PKK'ya ağır darbe, Lice'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği ortaya çıktı

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300 bin TL ödülle gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Civan kod adlı terörist Osman Gülen olduğu tespit edildi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın koordinesinde, hava destekli yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında, Lice kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu belirlendi.

Açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

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