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300 hektarlık alanda etkili oldu: Eskişehir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 300 hektarlık alanda etkili olan orman yangını sabah saatleri itibari kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı.

IHA24 Ağustos 2023 Perşembe 12:16 - Güncelleme:
300 hektarlık alanda etkili oldu: Eskişehir'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında bulunan bir arazide, çiftçinin balya makinasını kullandığı sırada kıvılcımdan yangın çıkmış, alevler rüzgârın da etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı. Yangın rüzgârında etkisiyle hızla büyüdü. Oynaş Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekiple birlikte, 26 arasöz ve 7 su tankının yanı sıra 5 adet helikopter 1 uçak 4 greyder, 1 kepçe 300 personel ile 95 yardım gönüllüsü. sevk edildi. Ayrıca yangına Ankara, Kütahya, Konya, Isparta ve Afyonkarahisar illerinden destek geldi. Yangının başlaması sonrasında ilk müdahalenin 12 dakika sonra yapıldığı öğrenildi. Gece boyunca kara ekiplerince müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla birlikte riskli bölgeler hava araçları ile soğutma çalışması yapıldı. Kontrol altına alınan yangının yeniden başlama tehlikesine karşı ekipler hazır beklerken, diğer yandan soğutma çalışmaları sürüyor.

Taksirle Orman Yangınına Neden Olmak suçundan ise Mevlüt T. gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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