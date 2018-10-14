300 metre misina balık ağı ele geçirildi

<p> Ağ, Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince tespit edilerek gölden çıkarıldı. </p> <p> Kullanımı yasak olan misina ağın, yıl boyu avlanması yasak olan levrek balığı avında kullanıldığı bildirildi.</p>
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