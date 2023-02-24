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300 polis deprem bölgesine dualarla yolcu edildiler

Erzurum Emniyet Müdürlüğünde görevli 300 polis depremden en çok etkilenen illerden olan Malatya ve Adıyaman'a dualar eşliğinde uğurlandı.

IHA24 Şubat 2023 Cuma 17:12 - Güncelleme:
300 polis deprem bölgesine dualarla yolcu edildiler
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Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli olmak üzere toplam 11 ilin etkilendiği 7,7 şiddetindeki depremin ardından, Erzurum Emniyet Müdürlüğü, depremin olduğu ilk günden itibaren bölgedeki depremzedelerin yaralarını sarmak, enkaz altında kalan depremzedelere yardım etmek ve genel asayişi sağlamak amacı ile farklı birimlerden toplam 600 personel Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay'da görevlerine devam ediyor. Polis Arama Kurtarma Ekibi (PAK) görevli oldukları Hatay bölgesinde 15'i sağ olmak üzere 94 vatandaşı enkaz altından çıkarma başarısını göstererek görev sonrası 22 Şubat tarihinde Erzurum'a dönüş yaptı.

Depremin en fazla zarar verdiği Malatya ve Adıyaman'a depremin ilk günü gönderilen personellerin değişimini yapmak üzere 300 personel dualar eşliğinde uğurlandı.

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