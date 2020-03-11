İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1469
  • EURO
    6,9828
  • ALTIN
    326.845
  • BIST100
    101063
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar
Güncel

300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar

Bursa'da 300 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, türbenin içine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonların devam ettiği bildirildi.

DHA11 Mart 2020 Çarşamba 09:41 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 09:41
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik kent genelinde çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi. Çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin destek verdiği eş zamanlı operasyonda yaklaşık 300 polis görev aldı. Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Narkotik köpeği Fırtına ile yapılan aramalarda türbenin içine zulalanmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken operasyonların devam ettiği bildirildi.

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama
İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

ABD gazetesi yazdı: Gizli merkezlerde tutup Türkiye'ye geri gönderiyorlar
ABD gazetesi yazdı: Gizli merkezlerde tutup Türkiye'ye geri gönderiyorlar

ABD gazetesi yazdı: Gizli merkezlerde tutup Türkiye'ye geri gönderiyorlar

Türkiye'ye karşı kirli tezgah
Türkiye'ye karşı kirli tezgah

Türkiye'ye karşı kirli tezgah
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.