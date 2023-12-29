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300 vergi müfettiş yardımcısı için başvurular başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 300 vergi müfettiş yardımcısı alımına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 10:50 - Güncelleme:
300 vergi müfettiş yardımcısı için başvurular başlıyor
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Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edileceklerin 270'i iktisadi ve idari bilimler ile hukuk fakültelerinden, 30'u ise mühendislik fakültelerinin bazı bölümlerinden mezun olan adaylar arasından seçilecek.

Giriş sınavına, 12-23 Şubat 2024 tarihlerinde başvurulabilecek.

Adaylar, başvurularını, Bakanlığın resmi internet sitesindeki elektronik ortamda yapacak. Başvuru, adaya ait son bir ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı öz geçmişin sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun doldurulmasıyla tamamlanacak.

Giriş sınavı, iktisadi idari bilimler fakültesi ve hukuk fakültesi mezunları için klasik usulde 23-24 Mart 2024 tarihlerinde, Ankara'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam 4 oturumda yapılacak. Sınav, mühendislik fakültelerinin bazı bölümlerinden mezun olanlar için ise 23 Mart 2024 tarihinde, test yöntemiyle Ankara'da tek oturumda gerçekleştirilecek.

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