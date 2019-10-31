307 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'nin mazeret kararnamesi ile 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti.

HSK'nin mazeret kararnamesi ile 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti.