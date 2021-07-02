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  • 30'u kamu kurumlarından ihraç edilmiş 60 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi
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30'u kamu kurumlarından ihraç edilmiş 60 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde ‘mahrem imam' oldukları tespit edilen, 30'u kamu kurumlarından ihraç edilmiş 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA2 Temmuz 2021 Cuma 09:10 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 09:56
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 60 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 30'u çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilmiş 60 şüphelinin, Ankara merkezli 34 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

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