31 aralık 2018 okullar tatil mi? 1 Ocak Yılbaşı resmi tatil kaç gün olacak? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? 31 Aralık 2018'de yarım gün yada tam gün tatil olacak mı? MEB 31 aralık okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili açıklaması geldi mi? soruların yanıtları milyonlarca öğrenci, veli ve çalışan işçi tarafından merak ediliyor. Yılbaşına bir haftadan kısa süre kaldı. Memurlar, çalışanlar ve öğrenciler 31 Aralık 2018 Pazartesi günü resmi tatil olup olmayacağını araştırıyor. 1 Ocak 2018 yani yılbaşı günü resmi tatil fakat 31 Aralık Pazartesi okullar ve kamu kurumları açık olacağı biliniyor. Miladi takvime göre yeni yılın başlangıcı olan 1 Ocak 2019 Salı gününe tüm dünya yılbaşı kutlamaları ile merhaba diyecek. 31 Aralık resmi tatil olacağı ile ilgili için ise henüz bir açıklama yapılmadı. Pazartesinin öncesinde hafta sonu tatili olduğu için tatilleri birleştirme imkanı olanlar birleştirme yapacak. Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde de ne yarım gün ne de tam gün resmi tatil yok. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çalışanlar hem de öğrenciler 1 gün tatil yapacak. 31 Aralık ve 1 Ocak Yılbaşı resmi tatili ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

31 ARALIK TATİL Mİ? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?



Bu sene 31 Aralık Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak Salı günü resmi olarak tatil. Ancak 31 Aralık tatil değil. Yılbaşı tatilini haftasonu tatili ile birleştirerek 4 günlük tatil yapmak isteyenler, 31 Aralık Pazartesi günün tatil ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak bu yönde yapılan bir açıklama henüz yok.



MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL BİLET FİYATLARI NE KADAR?



Milli Piyango çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 31 Aralık gecesine kadar satışta olacak.



31 Aralık gecesi yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

2019 YILBAŞI HANGİ GÜN? KAÇ GÜN TATİL OLACAK?



2019’un ilk günü yani 1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Yani vatandaşlar 31 Aralık Pazartesi gecesi yılbaşı kutlaması yapacak. Pazartesinin öncesinde hafta sonu tatili olduğu için tatilleri birleştirme imkanı olanlar birleştirme yapacak. 1 Ocak Salı günü resmi tatil günüdür.

Yılbaşı tatili her yıl olduğu gibi 31 Aralık akşamı başlayıp 1 Ocak akşamı sona erecek. Bu yıl 31 Aralık tarihinin pazartesi gününe denk gelmesi ve o günün resmi tatil olarak sayılmaması nedeniyle yıllık izni olan çalışanlar, köprü izin yaparak 4 günlük tatil yapma imkanını elde edecek.



2019 YILINDA DİĞER TATİLLER NELER OLACAK?



23 NİSAN



Yılbaşı tatilinden sonraki ilk resmi tatil 23 Nisan'da. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Salı gününe denk geliyor. Dolayısıyla aynı yılbaşı tatilinde olduğu gibi yine köprü izin kullanılarak 4 günlük bir tatil söz konusu.



1 MAYIS



23 Nisan'dan 8 gün sonra 1 Mayıs tatili var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çarşamba gününe denk geliyor. Aradaki pazartesi ve salı günü izin alabilecekler için bu kez 5 günlük bir tatil fırsatı doğuyor.







19 MAYIS



Haftasonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs'ta. Pazar gününe denk geldiği için çalışanlar için ekstra bir tatil fırsatı oluşturmayacak.



RAMAZAN BAYRAMI HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR



İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.



15 TEMMUZ



15 Temmuz tatili pazartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Pazartesi günü tatil olacak.



2019 KURBAN BAYRAMI



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.



30 AĞUSTOS



30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında Cuma gününe denk geliyor. Böylece yaz sonunda 3 günlük bir izin imkanı ortaya çıkıyor.



29 EKİM



2019 yılında Salı gününe denk gelen 29 Ekim tatili köprü izin ile 3 güne çıkabilecek.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ



01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı