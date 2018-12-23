31 Aralık 2018 resmi tatil mi yarım gün mü MEB 31 aralık yılbaşı okullar tatil mi kaç gün

Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık 2018 resmi tatil mi yarım gün mü? MEB 31 aralık okullar tatil mi kaç gün? 31 Aralık 2018 tatil olacak mı? 31 Aralık 2018 Pazartesi günü ile birlikte resmi tatil kaç gün tatil olacak? sorularına ilişkin araştırmalar devam ediyor. 1 Ocak 2019 yani yılbaşına sayılı günler kala bir çok soruya yanıt aranıyor. Gelecek hafta sonu planlarına yön vermek isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl 31 Aralık tarihinin pazartesi gününe gelmesi ve 1 Ocak yılbaşı tatilinin salı günü olması nedeniyle, hafta sonu tatiliyle yılbaşı tatilini birleştirmek isteyen bireyler, 31 Aralık tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Ancak lınan son dakika bilgisine göre; 1 Ocak 2019 resmi tatil fakat Pazartesi gününe denk gelen 31 Aralık resmi tatil olmadığı açıklandı. Yılbaşı tatilili ile ilgili binlerce vatandaş, alınacak yeni resmi açıklamaya göre tatil planlarını şekilllendirecek. Okulların 31 Aralık'ta tatil olup olmayacağı ile ilgili de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yılbaşı resmi tatil süresi ve okulların kaç gün tatil olacağı ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

2019 YILBAŞI HANGİ GÜN? KAÇ GÜN TATİL OLACAK?



2019’un ilk günü yani 1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Yani vatandaşlar 31 Aralık Pazartesi gecesi yılbaşı kutlaması yapacak. Pazartesinin öncesinde hafta sonu tatili olduğu için tatilleri birleştirme imkanı olanlar birleştirme yapacak. 1 Ocak Salı günü resmi tatil günüdür.

Yılbaşı tatili her yıl olduğu gibi 31 Aralık akşamı başlayıp 1 Ocak akşamı sona erecek. Bu yıl 31 Aralık tarihinin pazartesi gününe denk gelmesi ve o günün resmi tatil olarak sayılmaması nedeniyle yıllık izni olan çalışanlar, köprü izin yaparak 4 günlük tatil yapma imkanını elde edecek.



2019 YILINDA DİĞER TATİLLER NELER OLACAK?



23 NİSAN



Yılbaşı tatilinden sonraki ilk resmi tatil 23 Nisan'da. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Salı gününe denk geliyor. Dolayısıyla aynı yılbaşı tatilinde olduğu gibi yine köprü izin kullanılarak 4 günlük bir tatil söz konusu.



1 MAYIS



23 Nisan'dan 8 gün sonra 1 Mayıs tatili var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çarşamba gününe denk geliyor. Aradaki pazartesi ve salı günü izin alabilecekler için bu kez 5 günlük bir tatil fırsatı doğuyor.







19 MAYIS



Haftasonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs'ta. Pazar gününe denk geldiği için çalışanlar için ekstra bir tatil fırsatı oluşturmayacak.



RAMAZAN BAYRAMI HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR



İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.



15 TEMMUZ



15 Temmuz tatili pazartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Pazartesi günü tatil olacak.



2019 KURBAN BAYRAMI



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.



30 AĞUSTOS



30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında Cuma gününe denk geliyor. Böylece yaz sonunda 3 günlük bir izin imkanı ortaya çıkıyor.



29 EKİM



2019 yılında Salı gününe denk gelen 29 Ekim tatili köprü izin ile 3 güne çıkabilecek.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ



01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı