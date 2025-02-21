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  • 31 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 353 şüpheli yakalandı
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31 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 353 şüpheli yakalandı

Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen “KISKAÇ-40” operasyonlarında; bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de (10 şüpheli) bulunduğu 353 şüpheli yakalandı.

21 Şubat 2025 Cuma 11:50 - Güncelleme:
31 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 353 şüpheli yakalandı
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