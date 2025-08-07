İSTANBUL 30°C / 24°C
Güncel

Onlarca vatandaşı dolandırdılar! 31 ilde büyük operasyon

31 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 225 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 102 şüpheli tutuklandı.

7 Ağustos 2025 Perşembe 07:22
Onlarca vatandaşı dolandırdılar! 31 ilde büyük operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 31 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine' yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda; 225 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 188 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden;102'si tutuklandı. 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

  • dolandırıcılık
  • operasyon
  • şebeke

