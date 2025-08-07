İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 31 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine' yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda; 225 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 188 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden;102'si tutuklandı. 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
