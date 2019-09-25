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Son dakika... 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturması: 41 şüpheliye hapis cezası istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 ayrı dava açıldı.

  • AA & İHA
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kadıköy ve Ataşehir’de görevli sandık başkanı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında “görevi ihmal” suçundan 1’er yıla kadar hapis cezası istendi.

 
 

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