31 Mart 2019 yerel seçim anketlerinde son durum! İstanbul, İzmir ve Ankara’da hangi aday önce?

31 Mart yerel seçimlerinin gerçekleşmesine sayılı günler kala vatandaşalar arasında en çok merak edilen konulardan birisi hangi ilde kimin önde gittiği. Mahalli idarelerin yeni belediye başkanlarını belirleyecek seçimler öncesi son olarak ORC Araştırma bir seçim anketi yayınladı. Cumhur ittifakı Türkiye’nin dört bir yanında yarışı önde getiriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de son seçim anketinde hangi aday önde? Ankete göre, Adana, Eskişehir ve Antalya’da hangi partinin adayı seçimi kazanıyor. İşte 31 Mart yerel seçim öncesi son seçim anketi...

İSTANBUL'DA BİNALİ YILDIRIM RAHAT KAZANACAK MI?

Seçimde sonucu en çok merak edilen kentlerin başında hiç kuşkusuz ki İstanbul geliyor. Yapılan araştırmaya göre; Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'da, aradaki fark 4 puanın üzerinde. Ankete katılanların yüzde 50,9'u tercihini Binali Yıldırım'dan yana kullanırken, Ekrem İmamoğlu'nu tercih edenlerin sayısı yüzde 46,6 olarak belirlendi.

ESKİŞEHİR'DE CUMHUR İTTİFAKI ÇIKIŞA GEÇTİ

Eskişehir'de yapılan araştırmaya katılanların yüzde 49,6'lık kesimi "Kime oy vereceksiniz?" sorusuna Yılmaz Büyükerşen yanıtını verirken, AK Parti'nin Adayı Burhan Sakallı'yı tercih edeceklerin oranı yüzde 48,5 oldu. Son durum Cumhur İttifakı'nın Eskişehir'de büyük bir atak yaptığını gösterdi.

ANTALYA’DA AK PARTİ RAHAT

Bir dönem CHP'nin kalesi olarak gösterilen, ancak 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Antalya'da yine Menderes Türel seçim yarışını önde götürüyor. Antalya son seçim anketine göre Menderes Türel yüzde 48.9 ile önde.

İZMİR'DE HDP DESTEKÇİSİ SOYER ÖNDE!

Aday belirleme sürecinde en çok tartışılan illerin başında gelen İzmir'de CHP'nin Adayı Tunç Soyer'in, önde olduğu görülüyor.

ADANA'DA CUMHUR İTTİFAKI ÖNDE

2014 yerel seçimlerinde MHP'nin yüzde 33'lük oy oranıyla ipi göğüslediği Adana'da MHP Adayı Hüseyin Sözlü yarışı farklı önde götürüyor.