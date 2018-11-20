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31 Mart yerel seçim öncesi CHP-İP ittifakı başlamadan dağıldı

İYİ Parti’nin ‘MHP hesabı’ CHP ile seçim işbirliğini başlamadan zora sokacak. Kulislerde, İYİ Parti'nin MHP'nin elinde olan Adana, Mersin, Manisa, Isparta, Bartın, Karabük il belediyelerini istediği, CHP'nin de buna sıcak bakmadığı belirtiliyor. CHP ve İYİ Parti arasında heyetler arası teknik çalışmalar devam ederken, hafta sonuna kadar ittifak yapılıp yapılmayacağı netleşecek.

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CHP ve İYİ Parti arasında 31 Mart yerel seçimlerinde yapılması planlanan iş birliği için heyetler arası teknik çalışmalar devam ediyor. Geçen hafta ilk kez buluşan CHP'li Bülent Tezcan ve İYİ Parti'li Koray Aydın bu hafta içerisinde yeniden bir araya gelecek. Görüşmede il bazında teklifler üzerinde değerlendirmeler yapılacak.
 
İLLER SINIRLI TUTULACAK
 
Heyetler arası görüşme yapılmadan önce iki parti de kendi çalışmasını yürütüyor. CHP-İYİ Parti iş birliğinin sınırlı sayıda ilde yapılacağı belirtiliyor. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Manisa, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Bursa'da olası iş birliğinden söz ediliyor.
 
BAŞLAMADAN DAĞILACAK MI?
 
Seçmenine siyasette iddiasını devam ettirdiği ve kalıcı olduğu mesajı vermek için 31 Mart sınavını geçme planları yapan İYİ Parti, bu doğrultuda bazı illerde ipi göğüslemenin hesaplarını yapıyor. Bu çerçevede düşünülen adresler olarak ise halen MHP'nin elinde olan iller öne çıkıyor.
 
CHP TEKLİFE SOĞUK BAKIYOR
 
İYİ Parti'nin MHP'nin yönetimini elinde tuttuğu Adana, Mersin, Manisa, Isparta, Bartın, Karabük'e gözünü diktiği belirtiliyor. CHP'nin ise Adana ve Mersin'de elinin güçlü olduğu bu yüzden de hem bu illeri hem de diğer illeri İYİ Parti'ye vermek istemediği konuşuluyor.
 
 
(Yeni Şafak)

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