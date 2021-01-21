İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2021 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4141
  • EURO
    9,0067
  • ALTIN
    446.324
  • BIST100
    1569.35
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 31 suçtan kaydı bulunan şüpheli Ankara'da yakalandı
Güncel

31 suçtan kaydı bulunan şüpheli Ankara'da yakalandı

Başkentte, bir eve yapılan baskında çeşitli suçlardan 31 sabıka kaydı bulunan firari E.G, gözaltına alındı.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 09:23 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 09:23
ABONE OL

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale İlamat ve İnfaz Bürosunca Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan aranan E.G.'nin General Zeki Doğan Mahallesi 489'uncu sokaktaki bir evde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli E.G'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise 2 silah ve 24 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken hakkında, yaralama, ruhsatsız silah satın alma veya taşıma, yağma, tehdit-hakaret, yankesicilik, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, açıktan hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 31 ayrı sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.