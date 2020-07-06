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31 yaşındaki mühendis evinde ölü bulundu!

Kocaeli'de 31 yaşındaki bilgisayar mühendisi Esat Can Ü.'nün evinde cansız bedeni bulundu. Vücudunda herhangi bir darp izi olmayan Esat Can Ü.'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:25 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:25
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Değirmendere'ye bağlı Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki apartman dairesinde oturan Esat Can Ü.'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarla belirtilen adrese gelen sağlık görevlileri, güvenlik güçleri sayesinde girdiği evde Esat Can Ü.'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, Esat Can Ü.'nün vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlamadı. Bilgisayar mühendisi olan, bir süredir çalışmadığı öğrenilen Esat Can Ü.'nün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Esat Can Ü.'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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