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31 yıl hükümlü firari 12 sene sonra ele geçirildi

Bursa'da ‘birden fazla kişiyle yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari, 12 sonra yakalandı.

IHA10 Aralık 2023 Pazar 09:18 - Güncelleme:
31 yıl hükümlü firari 12 sene sonra ele geçirildi
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Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışmasında 'birden fazla kişiyle yağma' suçundan 2011 yılından beri aranan ve hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Levent Turhan'ın (53), Soğukkuyu Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Levent Turhan'ın 2. Fırat Caddesi'nde bir binada yaşadığı belirlenince polis ekipleri, fiziki takip başlattı. Bölgede denetimleri sıklaştıran ekipler, Turhan'ı evinden çıktığı esnada kıskıvrak yakaladı.

Diğer yandan, Yenişehir ilçesinde şubat ayında meydana gelen 'bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı' suçundan da yakalanması olduğu belirlenen Levent Turhan'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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