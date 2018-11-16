310 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 310 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama kurasının gerçekleştirildiğini ve hak sahiplerinin sonuçlara www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabileceğini açıkladı.