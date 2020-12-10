32 elektrikli banliyö aracı, 2023'ün sonuna kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi bölge müdürlüklerimizin ürettikleri raylı sistem araçları, büyük şehirlerimizin kent içi raylı sistemlerinin ihtiyaçlarına da cevap verecek nitelikte ürünlerdir. Bu kapsamda 4 araçlı 8 set toplam 32 elektrikli banliyö aracı, 2023 yılı sonuna kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek.'
10 Aralık 2020 Perşembe 12:25 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:25