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32 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 77 kişi gözaltında

İzmir merkezli 32 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 77 şüpheli gözaltına alındı.

AA3 Aralık 2024 Salı 09:26 - Güncelleme:
32 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 77 kişi gözaltında
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli Konya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Yozgat, Şanlıurfa, Bursa, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Bingöl, Ağrı, Yalova, Kayseri, Muş, Şırnak, Siirt, Çankırı, Aksaray, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Sakarya, Malatya, Hakkari, Hatay, Mersin ve Isparta'da eş zamanlı düzenlenen operasyon 77 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu, 29'unu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yapılan aralamalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

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