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33 bin kişi iftiradan kurtuldu

Adalet Bakanlığı tarafından “lekelenmeme hakkına” yönelik yapılan düzenleme sayesinde yaklaşık 32 bin 800 kişi iftiradan kurtuldu.

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Adalet Bakanlığı, vatandaşları dayanağı olmayan iddialarla savcılıklara şikayet ederek, şüpheli olarak adli kayda geçirilmesinin önüne gelmek için ‘lekelenmeme hakkına’ yönelik önemli bir düzenleme yapmıştı. Düzenlemeyle kişilere yönelik iddia ya da şikâyetler dayanaksız bulunsa dahi soruşturma açılması ve dosyada şüpheli olarak yer alması sürecini sonlandırılmıştı. Artık ihbar ve şikâyetin somut nitelikte olması durumunda yani basit şüphe konumuna gelmesi durumunda soruşturma açılabilecek.

Yapılan düzenlemeyle birçok vatandaş iftiradan kurtuldu. Çoğu zaman özellikle FETÖ’cüler, soruşturmaları sulandırmak ve savcılıkları yanlış hedefe yönlendirmek için örgütten olmayan kişileri ihbar ediyordu. Bakanlık verilerine göre, şu ana kadar yaklaşık 75 bin 770 ihbar dosyası açıldı. Bunlardan yaklaşık 32 bin 800 kişi hakkında yapılan ihbar soyut ve dayanaksız bulundu.

Savcılıklar, bu dosyalar için “soruşturma yapılmasına yer olmadığı” kararı verdi. Böylelikle hiçbir suçu olmayan kişilerin, yersiz ve somut olmayan beyanlarla ilgili gereksiz bir biçimde soruşturmaya dâhil edilerek “şüpheli” sıfatını almasının önüne geçilmiş oldu.

 

(Türkiye Gazetesi)

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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