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İki ilde PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK'nın örgütsel etkinliklere katılan ve örgüt propagandası yapan 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'da ise terör örgütü PKK/KCK adına sokak olayları çıkarma arayışında olduğu belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı.

25 Ekim 2024 Cuma 08:24 - Güncelleme:
İki ilde PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Ankara'da PKK/KCK'nın örgütsel etkinliklerine katılan ve örgüt propagandası yapan 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak, bölücü terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK OPERASYONUNDA 35 ZANLI YAKALANDI

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK adına sokak olayları çıkarma arayışında olduğu belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 44 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 34'ünün örgütün gençlik yapılanmasında yer aldığı, bu zanlıların İstanbul'da başta molotoflu eylem olmak üzere diğer sokak eylemlerini yapma arayışında oldukları anlaşıldı.

Soruşturmada 3 şüpheliye terör örgütü tarafından örgütün kırsal alanında eğitim verilerek İstanbul'a gönderildiği, 6 şüphelinin ise örgüt mensuplarına finansman sağladığı belirlendi.

Savcılık kararının ardından polis ekiplerinin çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

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