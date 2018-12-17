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Jandarma Genel Komutanlığı: İki haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, son 2 hafta içinde yurt genelinde yapılan operasyonlarda 33 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığınca terörle mücadele harekâtı kapsamında, son iki hafta içerisinde yurt genelinde yapılan operasyonlar sonucu toplam 33 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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