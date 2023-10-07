33 yıl hapis cezası vardı! Firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Sakallı Mahallesi'nde 20 Haziran 2020'de M.V.K'nin silahla öldürülmesine ilişkin 3 farklı adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda, M.V.K'yi kasten öldürme suçundan hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G. yakalandı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



M.V.K'nin öldürülmesine ilişkin aranan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği ve 4 şarjör ele geçirildi.

