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33 yıl hapis cezası vardı! Firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 16:14 - Güncelleme:
33 yıl hapis cezası vardı! Firari hükümlü yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Sakallı Mahallesi'nde 20 Haziran 2020'de M.V.K'nin silahla öldürülmesine ilişkin 3 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, M.V.K'yi kasten öldürme suçundan hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

M.V.K'nin öldürülmesine ilişkin aranan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği ve 4 şarjör ele geçirildi.

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