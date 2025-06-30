İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2025 Pazartesi / 4 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9054
  • EURO
    46,9132
  • ALTIN
    4223.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 33 yıl önce vefat eden kardeşi için yapılmıştı! Artık paslanan parçaları yola dökülüyor
Güncel

33 yıl önce vefat eden kardeşi için yapılmıştı! Artık paslanan parçaları yola dökülüyor

İstanbul Avcılar 'da 33 yıl önce yapıldığı ifade edilen yaya üst geçidinden dökülen beton parçaları vatandaşları tedirgin ediyor. 33 yıldır bakım görmediği ifade edilen köprünün taşıyıcı kolonlarının demirlerinin paslandığı görüldü. Öte yandan kardeşini aynı noktada trafik kazasında kaybettiğini söyleyen Ünlü, 'Kardeşimi karşıdan karşıya geçerken trafik kazasında kaybettik. Devlet o zaman sesimizi duyup bu üst geçidi yapmıştı. Ancak yapılmasıyla kalındı sadece. İBB herhangi bir açıklama herhangi bir tadilatla ilgili bir şey yapılmadı.' dedi.

IHA30 Haziran 2025 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
33 yıl önce vefat eden kardeşi için yapılmıştı! Artık paslanan parçaları yola dökülüyor
ABONE OL

Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde bulunan ve Avrupa Otoyolu üzerinden geçen yaya geçidinin ana taşıyıcılarında betonlar dökülmeye başladı. Betonun dökülmesiyle ortaya çıkan demirlerin paslandığı da dikkat çekti. 33 yıl önce aynı noktada üst geçit yapılmadan önce yolun karşısına geçmek isteyen kardeşini trafik kazasında kaybeden Serdar Ünlü, " Halk tedirgin. Gördüğünüz gibi burası Avrupa otoyolu. Bu köprünün çökmesi durumunda vebali kimse kaldıramaz" dedi.

"KÖPRÜNÜN ANA TAŞIYICISINDA BETONLAR DÖKÜLMÜŞ HALDE"

Köprünün ana taşıyıcı betonlarının dökülmeye başladığını ifade eden Serdar Ünlü, "Öncelikle bu köprünün benim için ayrı bir değeri var. 33 yıl önce kardeşim Bayram Ünlü yolun karşısına geçerken kaybetmemizin ardından yapıldı bu köprü. O yüzden buranın takipçisiyim. Siz de gördüğünüz üzere bunlar köprünün ana taşıyıcısında betonlar dökülmüş halde. 33 yıldır bu köprüye ne bir bakım ne de başka bir şey yapılmadı. Halk tedirgin. Burası Avrupa otoyolu. Bu köprünün çökmesi durumunda vebali kimse kaldıramaz. Biz yaklaşık bir aydır burada yetkililere bağırıyoruz. Biz halk olarak buranın artık yeni nesil bir üst geçit olmasını istiyoruz. Burası Trafo mevkii buranın doğru dürüst bir bakkalı bile yok. Eczanesi bile olmayan bir mevkii. İnsanların bu üst geçidi kullanmak zorunda olduğu bir noktada. Bir an önce yetkililerin buraya el atmasını istiyoruz. Bir an önce yenilenmesini istiyoruz" diye konuştu.

"BURASI AVRUPA YAKASINI BİRBİRİNE BAĞLAYAN BİR YOL. MUHTEMEL FACİADAN TEDİRGİNİZ"

Kardeşi Bayram Ünlü'yü 33 yıl önce aynı noktada trafik kazasında kaybettiğini söyleyen Ünlü, "Sol tarafımızda bir okul var. Kardeşimi de karşıdan karşıya geçerken trafik kazasında kaybettik. Onun ardından belki de Tahtakale Mahallesi ilk defa ulusal basına çıkmıştı. Devlet o zaman sesimizi duyup bu üst geçidi yapmıştı. Ancak yapılmasıyla kalındı sadece. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden herhangi bir açıklama herhangi bir tadilatla ilgili bir şey yapılmadı. Ben dikkatinizi en önemli şu noktaya çekmek istiyorum. Burası belki de İstanbul Avrupa yakasını birbirine bağlayan bir yol. Bu köprünün bir faciaya yol açmasının ardından nelere yol açmasının ardından neler olabileceğinden tedirginiz aslında" şeklinde konuştu.

  • üst geçit bakımı
  • paslanmış demirler
  • İBB açıklama

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.