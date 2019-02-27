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34,4 milyon kişi 'Alt-üst soy raporu' hizmetine başvurdu

İçişleri Bakanlığınca e-Devlet uygulamasına açılan 'Alt-üst soy raporu' hizmetinin başladığı günden 25 Şubat'a kadar 34 milyon 431 bin 76 belge üretildi.

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Vatandaşların sadece ilçe nüfus müdürlüklerinden bilgi amaçlı alabildikleri alt soy-üst soy raporu, kanun değişikliğiyle e-Devlet üzerinden de verilebilir hale geldi. İnternetten 8 Şubat 2018'den itibaren alınmaya başlanan alt-üst soy raporu, yoğun ilgi gördü.

Raporun alındığı tarihin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen vatandaşların hizmete ilgisi devam ediyor. AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, alt-üst soy raporunun alınmaya başladığı günden 25 Şubat itibarıyla 34 milyon 431 bin 76 belge üretildi.

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3 Kasım 2017 tarih ve 30229 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 44'üncü maddesinin 5'inci fıkrasında değişikliğe gidilmişti. Değişiklikle fıkraya, "Kişiler, kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir." hükmü eklenmişti.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

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