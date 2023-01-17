342 milyon liralık devre mülk dolandırıcılığı! 104 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün projeli çalışması neticesinde, dolandırıcılık suç örgütü yöneticileri ve üyeleri tarafından daha önceden devre mülk sahibi olan vatandaşlara ait kişisel bilgilerin yasa dışı yollarla ele geçirildiği tespit edildi.

"LÜKS PLAZALARDA OFİS AÇMIŞLAR"



Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda, örgütün yönetim kademesinin sağladığı finansman ile farklı illerde kiralanan otel, lüks plaza ofisleri ve örgüt üyesi avukatlara ait hukuk bürolarına örgüt üyelerinin yerleştirildiği öğrenildi. Çalışmalarda çok sayıda mağdurun sahibi oldukları devre mülklerinin suç örgütü tarafından reklamasyon adı altında yüksek fiyatlara zengin yabancı alıcılara pazarlanacağı ve anlaşmalı avukatlar ve avukat görünümlü örgüt üyeleri kullanılmak suretiyle dava yolu ile yüksek oranda iptal iade bedeli sağlanacağı gibi yöntemler kullanılarak dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları tespit edildi.

"342 MİLYON LİRALIK PARA GİRİŞİ"



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda, örgüt üyelerine ve paravan şirketlere ait hesaplara aktarıldığı tespit edilen toplam 342 milyon 88 bin 887 TL para girişi ve diğer tüm soruşturma verilerinin birlikte analizi neticesinde 212 mağdur bilgisine ulaşıldı. Operasyon neticesinde, devam edeceği öngörülen müracaatlar ile soruşturma dahilindeki mağdur sayısının artacağı değerlendiriliyor.

126 ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ



Suç örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize bir şekilde işledikleri tespit edilen 126 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla, 13 Ocak 2023 günü Aydın merkezli 29 ilde başlatılan operasyonda toplamda 27 şehirde yakalama faaliyeti gerçekleştirildi.

"ÖRGÜT LİDERİ, ÜST YÖNETİM VE AVUKATLAR GÖZALTINDA"



Operasyonda, ülke genelinde faaliyet yürüttüğü belirlenen aynı türdeki çok sayıda yapılanmanın en üst konumundaki örgüt lideri, üst yönetim kademesindeki şahıslar ve 5 avukatın da aralarında bulunduğu 104 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama yapılırken, suç delili olduğu değerlendirilen evrak ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

"ÖRGÜT LİDERİ VE ÜST YÖNETİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ"



Aydın merkezli 29 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığında gözaltına alınan 104 şüpheliden 52'si dün adliyeye sevk edilmişti. Mağdurları 50 bin ile 600 bin lira arası dolandırıp toplamda 342 milyon liralık vurgun yapan örgütün lideri Ş.Y., üst yönetim kadrosunun ve avukatların da aralarında bulunduğu 52 şüpheli daha bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Dün ve bugün adliyeye sevk edilen toplamda 102 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.