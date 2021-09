35 günlük anne 29 yaşındaki Dilek yoğun bakımdan aşı çağrısı yaptı

AA 10 Eylül 2021 Cuma 11:34 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 11:34

Denizli'nin Çivril ilçesinde oturan 29 yaşındaki Dilek Demir, 35 gün önce ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

"Defne" ismini verdikleri kız çocuklarının kontrolü için Uşak'a gelen Selahattin ve Dilek Demir çifti, burada Kovid-19 semptomları göstermeye başlayınca yaptırdıkları PCR testinin ardından pozitif olduklarını öğrendi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi servisinde tedavi gören çift, nefes almada güçlük çekmeye başladı. Çiftin tedavilerine 9 gündür yoğun bakımda devam ediliyor.

Sık sık öksüren ve konuşurken çok çabuk yorulmasından dolayı ara ara dinlenen Dilek Demir, AA muhabirine, çok zor bir süreç geçirdiğini söyledi.

Demir, 35 günlük anneyken hastaneye yattığını belirterek, "Gerçekten bir salise bile nefes alabilmek çok değerliymiş. Çok zor bir süreç. Bebeğimden ayrı kalmak, eşimin entübe olması. Bunların hepsi çok ağır bir süreç. Allah kimseye göstermesin, çok sıkıntılı bir durum. Nefes alamamak çok büyük bir korku. Ölüm korkusu resmen. 1 saniye nefes alamamak, şu cihazlardan aniden nefes gelmeyecek diye korkmak... Çok büyük bir acı gerçekten. 1 saniye güzelce nefes alabilmek için bütün her şeyimi verebilirim şu an. Çok değerli bir şey." dedi.

Eşi ve kendisinin Kovid-19 aşısı yaptırmadığını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Hamile olduğum için aşı olmamıştım. Eşim de aşıdan korktuğu için aşı olmamıştı. Şu an ikimizde gerçekten çok pişmanız. Aşının çok ama çok önemli olduğunu anladık. İnsanın nefes alamaması çok kötüymüş. Çıkar çıkmaz hemen aşımı yaptıracağım. Ne olur büyük küçük demeyin, böyle bir hastalık yok demeyin, gerçekten aşı çok önemli. Kesinlikle herkes aşısını olsun. Ben çok sıkıntılar çektim ama kimse çekmesin. Şu an hala nefes almakta zorlanıyorum. Keşke aşı olsaydım da şu an kucağımda çocuğuma bakabilseydim. Eşime destek olabilseydim. Daha kolay nefes alsaydım da her şey daha kolay olsaydı. Çocuğumu, bebeğimi gerçekten çok özledim. Eşim de yoğun bakımda. Çok üzgünüm."

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Derya Tüten Özdemir ise tedavilerin ardından Demir'in genel sağlık durumunun biraz toparlandığını söyledi.

Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğine dikkati çeken Özdemir, "Hastayla yaptığımız görüşmelerde kendisinin aşı olmadığını tespit ettik. Eminiz ki aşı olsaydı daha erken toparlanacaktı. Vücudu bu virüse karşı daha savaşçı olacaktı ve semptomları bu şekilde ağır olmayacaktı. Hastamız uyguladığımız tedaviye çok şükür ki cevap verdi ama herkes Dilek kadar şanslı olmayabilir. Lütfen aşıya inat göstermeyelim. Bu şekilde yoğun bakımda olmak istemiyorsanız, solunum ihtiyacı için makineye bağlanmak istemiyorsanız lütfen aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.