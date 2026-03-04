İSTANBUL 14°C / 2°C
35 ilde DEAŞ operasyonu: 22 şüpheli tutuklandı

35 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı.

4 Mart 2026 Çarşamba 10:09
35 ilde DEAŞ operasyonu: 22 şüpheli tutuklandı
35 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten,

-Haklarında aranma kaydı bulunan ve

-Örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen şüpheliler, son 2 haftadır süren operasyonlarda yakalandı.

-22'si TUTUKLANDI.

-33'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 35 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucu; 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel dokümanlar ve dijital materyal ele geçirildi.

Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı sürdürüyoruz.

Daire Başkanlıklarımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

