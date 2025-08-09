Samsun'da taşkın ve selleri engellemek adına yapımına başlanan 3 milyar 584 milyon TL maliyetli Mert Irmağı Islahı Projesi'nin yüzde 40'a yakını tamamlandı.

Daha önceki yıllarda sel ve taşkınlara neden olan Mert Irmağı'nda ıslah çalışmaları devam ediyor. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü tarafından devam edilen 3,5 milyar TL maliyetli projede bu yıl toplam 567 milyon TL'lik harcama yapılacak.

Projenin fiziksel tamamlanma oranı yüzde 40'a yaklaştı. İş kapsamında, sol sahilde 855 metre, sağ sahilde bin 404 metre kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi, sol sahilde bin 84 metre, sağ sahilde ise 536 metre betonarme konsol duvar, denize çıkış kısmında çift taraflı 295 metre taş tahkimat trapez kanal, yukarı havzada 2 adet betonarme tersip bendi, 7 adet araç, 1 adet yaya ve 1 adet servis köprüsü yapılacak. Öte yandan sağ sahilde bin 176 metre, sol sahilde bin 199 metre fore kazık duvar imalatı, sağ sahilde 6 metrelik kaplama taban kazık, 35 adet ana kaplama duvar imalatı ise bitti. Sonuç olarak proje kapsamında Mert Irmağı üzerinde bulunan toplam 8 köprü yenilenecek.

BAKAN YUMAKLI: ŞEHİR MERKEZİ DAHA ESTETİK OLACAK

Geçen sene Mert Irmağı Islahı Projesi'nin temel atma töreninde konuşan Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sadece yerleşim yerlerine değil, tarımsal arazilerin, bu da yaklaşık 2 milyon hektarlık alan, zararlardan korumak için bu tesisler inşa edildi. Mert Irmağı, yerleşim alanları, sanayi tesisleri, alışveriş merkezlerinin bulunduğu şehrin en yoğun alanlarının, Samsun-Ordu kara yolundan geçerek Karadeniz'e dökülüyor. Dolayısıyla burada meydana gelen taşkınların her açıdan zarara sebep olduğu ve olacağı aşikar. Nitekim 2012 yılında maalesef 7 vatandaşımız bunun yan kollarından biri olan Yılanlı Deresi havzasında meydana gelen taşkın sebebiyle hayatını kaybetti. Bugün temelini attığımız bu proje, 2 milyar lira gibi bir bütçeye sahip. Bu bütçe, sadece taşkın için değil, belediyemizin yapacağı rekreasyon alanları ve benzeri çalışmalarla şehir merkezinin daha estetik, daha güzel olmasına sebep olacak."