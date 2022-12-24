İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2022 Cumartesi / 1 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6893
  • EURO
    19,8686
  • ALTIN
    1079.77
  • BIST100
    5454.79
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 35 yaşındaki kadın uğradığı silahlı saldırıda öldü
Güncel

35 yaşındaki kadın uğradığı silahlı saldırıda öldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Kıymet Budak (35) bir restoranın bahçesinde otururken uğradığı silahlı saldırıda öldü. Olayla ilgili Budak'ın eşi M.B. ile onun kardeşi Ş.B. gözaltına alındı.

DHA24 Aralık 2022 Cumartesi 09:07 - Güncelleme:
35 yaşındaki kadın uğradığı silahlı saldırıda öldü
ABONE OL

Olay, saat 01.00 sıralarında Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Kıymet Budak restoranın bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı. Budak kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Budak'ın eşi M.B. ve onun kardeşi Ş.B. gözaltına alındı.

Polisin soruşturması sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.