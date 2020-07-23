35 yaşındaki öğretmen serinlemek için girdiği derede hayatını kaybetti

DHA 23 Temmuz 2020 Perşembe 10:32 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 10:32

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni olan evli ve 2 çocuk babası Şahin Külür, arkadaşlarıyla birlikte tatile geldiği Seydikemer'in Ören Mahallesi'ndeki Karanlıkiçi Kanyonu'nda serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra Külür'ün suda hareketsiz kaldığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Muğla AFAD ekipleri ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları sevk edildi. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Külür'ün, yapılan incelemede yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Şahin Külür'ün cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.