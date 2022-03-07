35 yıl sonra bir ilk! İstanbul'u 'Aybar' vurabilir

7 Mart 2022 Pazartesi 08:01 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 08:01

Türkiye'de geçtiğimiz aylarda yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanmış, vatandaşlar zor anlar yaşamıştı. Karların erimesinin ardından yeniden hâkim olan güneşli havanın, önümüzdeki günlerde yeniden şehirlerimizi terk etmesi bekleniyor.

AYBAR SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Sibirya kökenli olduğu bilinen Aybar soğuk hava dalgasının Sibirya'dan etkili olmaya başladığı ve rotası arasında yer alan Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı öğrenildi.

35 YIL SONRA BİR İLK

Soğuk hava dalgasının, Türkiye'de 35 yıl aradan sonra da bir ilke neden olacağı tahmin ediliyor. Buna göre, Aybar nedeniyle Türkiye'de uzun süre sonra çok soğuk bir Mart ayı yaşanabilir. Yeniden şiddetli kar yağışları etkisini gösterebilir.

İSTANBUL'U AYBAR KAR FIRTINASI VURACAK

Hava Forum sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul Aybar kar fırtınasına hazırlanıyor. Tahminlere göre, Perşembe-Pazartesi arası okul/eğitim tatili ve iş yeri tatilleri gündeme gelebilir. Bazı meteorolojik modeller İstanbul'u adeta kara gömüyor. Değişim olmaz ise 1987'den sonra en iddialı kar geliyor." ifadeleri yer aldı.