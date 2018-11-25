350'ye yakın sivil toplum kuruluşu, hayvan hakları için eylem yaptı Hayvan hakları savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yasa taslağının kamuoyuna açıklanması ve görüşleri doğrultusunda düzeltilmesi talebiyle Kadıköy'de eylem yaptı.