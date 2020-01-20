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Çanakkale'de lastik botta 35'i çocuk, 60 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 35'i çocuk 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

DHA20.01.2020  17:19 - Güncelleme: 20.01.2020  17:19

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında düzenledikleri operasyonda lastik bot içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35'i çocuk, 10'u kadın ve 15'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 60 kaçak göçmen bulunduğunu belirledi. Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak göçmenleri yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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