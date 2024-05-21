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  • 36 fondaş gazetecinin Roma gezisi İBB bütçesinden! İmamoğlu'ndan pişkin savunma
Güncel

36 fondaş gazetecinin Roma gezisi İBB bütçesinden! İmamoğlu'ndan pişkin savunma

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma'da gazetecilerin masraflarını İBB'nin karşılamasına ilişkin açıklaması pes dedirtti. Masrafların İBB bütçesinden karşılandığını itiraf eden İmamoğlu, skandal olayı normal karşıladı.

21 Mayıs 2024 Salı 16:58 - Güncelleme:
36 fondaş gazetecinin Roma gezisi İBB bütçesinden! İmamoğlu'ndan pişkin savunma
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2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza töreni için Roma'ya 73 kişilik grupla birlikte giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seyahati takip eden 36 gazetecinin masraflarının İBB bütçesinden karşılandığını itiraf etti.

GAZETECİLERİN MASRAFLARINA İLİŞKİN SORUYA SKANDAL CEVAP

Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Seçimi" programı öncesinde gazetecilere konuşan İmamoğlu, "Masraflar İBB tarafından mı karşılandı ve ne kadar maliyeti oldu?" sorusuna skandal bir cevap verdi.

NORMAL KARŞILADI!

Gazetecilerin masraflarının belediye bütçesinden karşılanmasını normal karşılayan İmamoğlu, "İlk defa İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Tabii kurumsal karşılamamız ana gövdesinde var. Bundan daha doğal bir şey yok. Bunun yadırganacak bir tarafı yok" sözleriyle kendini savunmaya kalktı.

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