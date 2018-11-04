36 yıl hapisle aranan hükümlü Adana'da yakalandı
Gaziantep'te 2003 yılında 'nitelikli cinsel saldırı ve yağma' olayına karıştığı ileri sürülerek 36 yıl hapis cezası alan Mehmet Hanifi K., Adana'da yakalandı.
- DHA
Mehmet Hanifi K. (55), iddiaya göre, 2003 yılında Gaziantep'te 'nitelikli cinsel saldırı ve yağma' olayına karıştığı ileri sürülerek yakalandı. Yargılanmasına başlanan şüpheli önce tutuklandı, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yerel mahkeme Hanifi K.'ye 36 yıl hapis cezası verdi. Karar, Yargıtay tarafından da onanınca Hanifi K.' hakkında yakalama kararı çıktı. Adana'da olduğu belirlenen Hanifi K., polis tarafından düzenlenen operasyonla Beledievleri Mahallesi'nde yakalandı.Hanifi K., cezaevine teslim edildi.
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