9 Aralık 2025 Salı
  • 360 ekranında yeni ve dinamik bir sabah programı başlıyor
Güncel

360 ekranında yeni ve dinamik bir sabah programı başlıyor

Ekin Olcayto ve Tayyar Işıksaçan, 15 Aralık Pazartesi'den itibaren hafta içi her sabah 08.30'da 360 ekranlarında olacak.

9 Aralık 2025 Salı 17:24
360 ekranında yeni ve dinamik bir sabah programı başlıyor
Türkiye'den ve dünyadan en güncel başlıklar, sosyal medyanın konuşulanları, dikkat çeken gelişmeler ve hayata dair merak edilen tüm detaylar bu masada ele alınıyor.

Birbirini tamamlayan güçlü yorumlarıyla Ekin Olcayto ve Tayyar Işıksaçan, izleyiciye hem bilgi hem de keyifli bir sabah ritmi sunuyor.

Deneyimli televizyon sunucuları, gündemin nabzını tutarken aynı zamanda programın enerjisini yukarı taşıyor.

Haberin deneyimli yüzü Ekin Olcayto ve Duayen gazeteci Tayyar Işıksaçan'ın sunumuyla "Zamanı Geldi" 15 Aralık Pazartesi'den İtibaren Hafta İçi Her Gün 08.30'da 360'ta!

  • Ekin Olcayto
  • Tayyar Işıksaçan
  • 360 ekranları

