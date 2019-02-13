3600 ek gösterge talebi meclis takvimi hazır olursa seçim öncesi çıkarılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, makamında gazetecilerle bir araya geldi. Turan, bir soru üzerine 3600 ek göstergeye ilişkin talebin seçimden önce gündeme alınacağını söyledi. Turan, "AK Parti'nin söz verip de yapmadığı hiçbir mesele yok. Söz verdiğimiz her konunun arkasındayız. Meclis takvimine uygun olması halinde tüm sözlerimizin yerine getirilmesi için yoğun çaba içerisindeyiz" şeklinde konuştu.