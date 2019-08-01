Memur emekli maaşı toplu sözleşme toplantısı bugün gerçekleştirildi. Uzun zamandır gündemden düşmeyen 3600 ek göstergede görüşülen konular arasında yer aldı. 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi var mı? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? sorularının yanıtları milyonlarca polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisini yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları devam ediyor. 3600 ek gösterge hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz..

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

3600 ek gösterge konusu bugün memur emekli maaşı toplu sözleşme toplantısında da görüşüldü. Görüşmelerde maaş artışının yanı sıra 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur kadrosuna alınması gibi talepler de ele alındı.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

3600 ek göstergenin ne zaman verileceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. 3600 ek gösterge hakkında son dakika açıklamalarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

3600 EK GÖSTERGE NE DEMEK?

Ek göstergeler, memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Hem memurluk hem de emeklilikte alınan ücrete etki eden ek göstergeler memurların en çok araştırdığı konulardan biridir. 3600 ek göstergesi olan bir memur ile, 2200 olan bir memurun alacağı zam veya maaş miktarı farklılık gösterir.