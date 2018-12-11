3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak 3600 ek gösterge son dakika açıklaması kimleri kapsıyor? Vatandaşlar gündemde trend olan 3600 ek gösterge son dakika haberlerine kitlendi. Peki 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? Yüz binlerce polis, hemşire, öğretmen ve dini görevliyi ilgilendiren 3600 ek gösterge son durumu merak ediyor. 3600 ek göstergede son durum, yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Ek gösterge nedir? Ek gösterge son açıklamaları haberimizde yer alıyor. En son 2018 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının kamu görevlilerini sevindirecek, kamu personel sistemi için kalıcı çözümler üretecek, sendikal zemin açısından yeni bir bakışı hayata geçirecek kararlar ve kulvarlar üretebileceğini ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ek gösterge vaadini bir an önce hayata geçirmek ve bütün kamu görevlilerinin ek gösterge konusundaki beklentilerini gerçekleştirmek için neler yapıldığını ve hangi noktaya ulaşıldığını öğrenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Albayrak, diğer kamu çalışanlarının talebine olumsuz yanıt verdi. Milyonlarca kamu personelinin meselelerinin masaya yatırıldığı Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) bu yılki son toplantısını yaptı. KPDK'ya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ev sahipliği yaptı. Memur kesimini ise Memur-Sen, Türk Kamu-Sen ve KESK temsil etti. Toplantının ana gündem maddesi AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan 3600 ek göstergeydi. İşte ek gösterge son dakika haberleri ve en son gelişmeler star.com.tr'de...

Meclis Başkanı Yıldırım'dan 3.600 Ek Gösterge Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım Asya ziyareti sırasında merak edilen soruları yanıtladı.

Mutlaka Yerine Getirilecek

24 Haziran seçimleri öncesinde dile getirilen 3.600 ek gösterge vaadi hakkında herhangi bir adım atılmaması memurların en çok merak ettiği hususlar arasına girdi. Bu sebeple Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a bu konular soruldu. Yıldırım bu konunun kendi alanına girmediğini ifade etti ve mutlaka yerine getirileceğini söyledi. Yıldırım, AK Partinin verdiği sözleri her zaman tuttuğunu belirtti ve bunun da mutlaka yerine getirileceğini belirtti.

Yerel seçim öncesinde yürürlüğe girip girmeyeceği hakkında sorulan sorulara da net bir cevap vermeyen Yıldırım, bu konuda bir bilgisinin olmadığını ifade etti. Ancak geç de olsa mutlaka yerine getirileceğini söylemekle yetindi.

Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenleri kapsayacak olan bu düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği kimse tarafından bilinmiyor. Uzunca bir süredir düzenlemenin çıkmasını bekleyen ve bu sebeple emekli olmayan memurlar da düzenlemenin biran evvel çıkmasını istiyorlar. Emekli ikramiyelerinde yaklaşık olarak 20 bin lira kadar fark ettirecek bu düzenleme aynı zamanda maaşları da artıracak. Ancak ne zaman yürürlüğe gireceği bilinmediği için belirsizlik devam ediyor.

BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan çalışmaların sürdüğünü aktardı. Albayrak ayrıca "3600 ek gösterge konusunda sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz, tartışıyoruz. Ama bir bakıyorsunuz, tüm kamu personeli taleple geliyor. Bu olmaz, yapamayız. Cumhurbaşkanımızın vereceği talimata göre karar vereceğiz" diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE NEDEN ÖNEMLİ?

Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de emekli ikramiyesi artacak. Zor koşullarda çalışan personele daha yüksek ücretler verilebilecek. Kamu çalışanlarıyla birlikte emekli olanlar ve idarecilerin de düzenlemeden yararlanması bekleniyor.

KPDK'DA GÜNDEM EK GÖSTERGE

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), 3600 ek gösterge başta olmak üzere toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen ve çözümü daha sonraya bırakılan konuları ele almak amacıyla toplantı yapacak.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul daha önce yaptığı açıklamada "Yılın son toplantısında en önemli gündem maddemiz 3600 ek gösterge olacak çünkü kamuoyu seçim döneminde gündeme getirilen bu vaadin geniş bir çerçevede bir an evvel karşılık bulmasını bekliyor." demişti.

YILIN SON KPDK TOPLANTISI YAPILDI

2018 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının kamu görevlilerini sevindirecek, kamu personel sistemi için kalıcı çözümler üretecek, sendikal zemin açısından yeni bir bakışı hayata geçirecek kararlar ve kulvarlar üretebileceğini ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ek gösterge vaadini bir an önce hayata geçirmek ve bütün kamu görevlilerinin ek gösterge konusundaki beklentilerini gerçekleştirmek için neler yapıldığını ve hangi noktaya ulaşıldığını öğrenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen 3600 ek gösterge vaadi konusunda gelinen noktayı soran Yalçın, ek gösterge başta olmak üzere teklif ve talepler kapsamındaki uygulama, düzenleme ve değişikliklerle ilgili yol haritasının karar altına alınmasını beklediklerini söyledi. Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında kamu görevlilerini temsil eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar ve teklifler şu şekilde:

"Kamu personel sistemindeki sorunların üstesinden gelmek için KPDK üst düzey sorumluluk almalı ve oluşturulacak alt komisyonlarla çözümler hızlandırılmalı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin kamu yönetiminde, kamu personel sisteminde, kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikacılığı üzerinde oluşturduğu etkileri görmek, oluşan kurum ve kural boşluklarını gidermek gerekiyor. 4688 sayılı Kanun kapsamında istenen ve yapılması gereken değişiklikleri gerçekleştirmek bir tarafta koalisyona kapalı tek kanatlı hükümet yapısı, diğer tarafta yetkili olmayanların da oturduğu konfederasyonlar karması şeklindeki toplu sözleşme masası çelişkisini gidermek gerek. Kamuoyuna gerçekleştirileceği kesin olarak ifade edilen 3600 ek gösterge, mevcut durum itibariyle kamu görevlileri açısından verilen sözlerin tutulduğunu tescilleyecek tek gösterge. Kamu görevlilerinin enflasyon yükselişiyle eriyen maaşları ve azalan gelirleri es geçilmemeli, enflasyona ezdirmeme sözünün gereği yerine getirilip enflasyon farkı yanında enflasyon tazminatı da ödenmeli. Kamu personeli istihdamında sözleşmelilik terk edilmeli, sözleşmeli personelin tamamı kadroya geçirilmeli, iş güvencesini ve saygın işi merkeze alan kamu personel sistemi tam olarak hayata geçirilmeli. Gelir vergisi uygulaması kamu maliyesinin kasasında kamu görevlilerinin geçim tasasında artış yaşatıyor, gelir vergisinde oran yüzde 15’de sabitlenmeli ve matrah yükseltilmeli. Kadın istihdamında kamu öncülük yapmalı, başta mobbing olmak üzere kadın kamu görevlilerinin sorunları çözüme kavuşmalı ve haklı beklentileri karşılanmalı. Sosyal diyaloğu ve katılımcı demokrasiyi fiilen hayata geçirme hassasiyeti artmalı ekonomik ve sosyal konsey yapısı netleştirilerek periyodik aralıklarla toplanmalı."

"TÜM KAMU ÇALIŞANLARINA 3600 EK GÖSTERGE"

Diğer yandan Sağlık Bakanlığında 4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına 676 sayılı KHK ile verilen kadro hakkının Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereğince diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilmesi talep edildi. Eşit işe eşit ücret ilkesinden hareketle şube müdürü ve şef gibi kadrolara ait mali hakların Adalet Bakanlığı için yapılmış olan belirlemeler esas alınarak düzeltilmesi istenildi. Özel hizmet tazminatının emekli keseneğinin hesabına dahil edilmesi ile ilgili yansıtma oranının belirlenmesindeki adaletsizliğin giderilmesi veya 3600 ek göstergenin altında olan tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi de istenildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu’na göre göreve giden personele ilave konaklama ücreti ödemesindeki 10 gün sınırlamasının kaldırılması, emeklilik ikramiyesinin hesabında bir tam yıldan eksik olan sürelerin işçilerin kıdem tazminatında olduğu gibi kıst olarak hesaba dahil edilmesi, 399 sayılı KHK’nin eki I ve II Sayılı Cetvele tabi personelden daha üst unvan ve pozisyondaki görevlere vekalet edenlere, geçici veya tedviren görevlendirilenlere; ücretlerinde bir azalma oluşturmaması kaydıyla vekalet ettikleri, geçici veya tedviren görevlendirildikleri kadro ve pozisyona ait mali ve sosyal hakların ödenmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin C bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi, 4/B’li personelin izinlerinin 4/A’lı personel gibi olması ve emekli memurlara verilen aile yardımının devam etmesi yönündeki beklentilerini aktardı.

MEMUR-SEN'DEN "TÜM MEMURLARA YANSITILSIN" AÇIKLAMASI NEYDİ?

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "3600 ek göstergenin yansıtılmasında belirli kesimler yerine tüm memurları kapsayacak bir formüle ihtiyaç var. Bu konuda ilgili tarafların görüşü alınmadan herhangi bir kaygıyla çalakalem bir şey yapılırsa bunun artılarından ziyade eksileri olur." dedi.

Tonbul, yaptığı açıklamada, memurlar için yıllardır talep ettikleri 3600 ek göstergenin 24 Haziran seçimlerinde ülke gündemine geldiğini anımsatarak, siyasi partilerin bu hakkın verilmesiyle ilgili vaatlerinin olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polis, öğretmen, hemşire, imam ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'a çıkartılacağıyla ilgili açıklamalarından memnuniyet duyduklarını ifade eden Tonbul, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıklaması, öğretmenler, hemşireler, polisler, imamlar ve yöneticiler olmak üzere beş grup üzerinde yoğunlaştı. Sonraki süreçte diğer kamu çalışanlarının da bu imkandan yararlanma talepleri oldu. Bugün geldiğimiz noktada, 3600 ek göstergenin yansıtılmasında belirli kesimler yerine tüm memurları kapsayacak bir formüle ihtiyaç var. Bu konuda ilgili tarafların görüşü alınmadan herhangi bir kaygıyla çalakalem bir şey yapılırsa bunun artılarından ziyade eksileri olur."

Tonbul, polis, öğretmen, hemşire, imam ve idarecilere hangi kriterlere göre 3600 ek göstergenin verileceğinin önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Mesela, öğretmen dediğimiz zaman bu öğretmenler içerisinde kim faydalanacak? Bu meslek grubu içerisinde emekli olanları da düşünürsek lise mezunu öğretmenler var, yüksekokul mezunu öğretmenler var, lisans mezunu öğretmenler var. Düzenlemeyi öğretmenlik mesleği üzerinden yaparsak hepsine vermemiz gerekiyor ama sadece lisans mezunları diye düşünürsek burada sıkıntı oluşacak. Bunun aynısı polisler için de geçerli. Biz tüm bunları dikkate alarak adil, kalıcı ve herkesi kuşatan bir çözüm istiyoruz."

3600 ek gösterge konusunda yapılacak çalışmalarda Memur-Sen Konfederasyonunun görüşlerinin alınması gerektiğini vurgulayan Tonbul, "Konfederasyon olarak 3600 ek gösterge konusunda adil, kalıcı ve herkesi kuşatan bir çözümü içeren çalışma hazırladık. Bu çalışmamızı yakın zamanda yetkili makamlara iletip, kamuoyuyla da paylaşacağız." dedi.

KİMLER EK GÖSTERGEDEN YARARLANACAK?

3600 ek gösterge hususunda Çalışma Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütülüyor. Hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Bu taslağa göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.

KİM NE KADAR ALACAK?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı konusunda bir bilgi yok. Konuya dair detaylar geldikçe haberlerimizden paylaşacağız.

EK GÖSTERGE 3600 OLURSA NELER DEĞİŞECEK

Ek gösterge hemşire ve öğretmenler için 3000'den 3600'e çıkarsa memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde büyük değişiklikler olacak. Ek göstergenin yükselmesi ile meydana gelecek maaş değişikliği aşağıdaki gibidir;

Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkarsa;

ARTIŞ

AYLIK NET MAAŞ 23 TL

EMEKLİ MAAŞI 641 TL

EMEKLİ İKRAMİYESİ 123 BİN 121 TL

Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarsa;

ARTIŞ

AYLIK NET MAAŞ -38TL

EMEKLİ MAAŞ 569 TL

EMEKLİ İKRAMİYESİ 20 BİN 516 TL

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.