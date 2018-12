3600 ek gösterge son durum Polis Hemşire Öğretmen maaşı 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son dakika haberleri merak ediliyor. Polise 3600 ek göstergede son açıklama ne oldu? Öğretmene ek gösterge geliyor mu? Hükümet kanadından 3600 ek gösterge son dakika açıklamaları an be an takip ediliyor. Hem çalışan hem emekli öğretmenlere müjde! Vatandaşların merak ettiği 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Ek gösterge cetveli haberimizde yer alıyor. Edinilen son bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda öğretmenlerin ek göstergesinin 3600’e yükseleceği müjdesini verdi. Böylece öğretmenler yüksek maaş ve ikramiye ile emekli olabilecek. Emeklilerin de maaşı artacak. Gösterge artışı maaşlarda 500, emekli ikramiyesinde de 30 bin liranın üzerinde artış yaratacak. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre; Önümüzdeki 100 gün içinde yapılacak düzenleme ile öğretmenlerin ek göstergesi 3600’e yükselecek. Ek göstergenin, bir başka adıyla da katsayının, yükselmesi memurlar için önemli bir konu. Neden önemli; çünkü unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, hem görevdeyken ki hem de emekli olduktan sonra ki maaşları ve emekli ikramiyesini hesaplamada temel kriter. Buna göre de ek gösterge arttıkça emekli ikramiyesi ve maaş da artıyor. Örneğin, göstergesi 3600 olan herhangi bir görevdeki memur, 2500 olana göre daha fazla ikramiye ve maaş alıyor. İşte 3600 ek gösterge son dakika haberleri ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

Hem çalışan hem emekli öğretmenlere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkinci 100 Günlük Eylem Planında, öğretmenlere müjdeli haberi verdi. Önümüzdeki 100 gün içinde yapılacak düzenleme ile öğretmenlerin ek göstergesi 3600’e yükselecek. Ek göstergenin, bir başka adıyla da katsayının, yükselmesi memurlar için önemli bir konu. Neden önemli; çünkü unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, hem görevdeyken ki hem de emekli olduktan sonra ki maaşları ve emekli ikramiyesini hesaplamada temel kriter. Buna göre de ek gösterge arttıkça emekli ikramiyesi ve maaş da artıyor. Örneğin, göstergesi 3600 olan herhangi bir görevdeki memur, 2500 olana göre daha fazla ikramiye ve maaş alıyor.

Maaşlara nasıl yansıyacak?

Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3000’den 3600 çıkması hem çalışırken ki maaşları, hem emekli maaşlarını hem de emekli olunurken alınacak tazminatı etkileyecek. Ayrıca, gösterge artışı ile birçok öğretmen emekliliğini isteyebilecek. Gösterge artışı mevcut maaşta iyileştirme yaratsa da asıl etkiyi emekli ikramiyesinde ve emekli maaşında yapacak. Emeklilikte maaş ve ikramiyede yüzde 20, hatta yüzde 25 artış getirecek. Örneğin, birinci dereceden, 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmenin emekli maaşı 570 lira, emekli ikramiyesi de 21 bin liraya yakın artacak. Yine birinci dereceden, 25 yıl çalışan bir öğretmen emekli olduğunda emekli maaşı 535 lira, emekli ikramiyesi de 17 bin lira yükselecek.

ERDOĞAN TARİHİ AÇIKLADI

24 Haziran seçimlerinde hükümetin vaadi olan polis, öğretmen, din görevlilerine 3600 ek göstergede adım atılıyor. Merakla beklenen 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" çerçevesinde, 100 gün içinde ek göstergelerin 3600'e yükseltilmezi söz konusu.

Ancak açıklanan plana göre şu an için ek gösterlerin 3600'e çıkması sadece öğretmenleri kapsıyor. Öte yandan ikinci 100 günlük planda eğitimle ilgili önemli kararlarda yer alıyor. Buna göre temel eğitimden orta öğretime geçişe kriterle güncellenecek. Okullar başta olmak üzere sporun her alanda yaygınlaştırılması için maddi teşvikler sunulacak. Spor kulüplerine ve sporculara 33.600.000 TL destek verilecek ve 1 milyon 735 bin gence ulaşılacak.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı konusunda bir bilgi yok. Konuya dair detaylar geldikçe haberlerimizden paylaşacağız.

İŞVERENE YÜZDE 50 PRİM İNDİRİMİ

İş kazalarını önlemek için İkinci 100 Günlük Eylem Planı ile yeni bir adım daha atılıyor. İş kazalarını azaltmak için çıkartılan yasa ile 1 Ocak 2016-31 Aralık 2018 arasında 3 yıllık sürede ölüm veya sakatlanmayla sonuçlanan iş kazası yaşanmamış çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10 kişiden fazla işçi çalıştıran işyerlerine teşvik verilmesi öngörülmüştü. Yeni sistem 1 Ocak 2019’da başlıyor. Buna göre; teşvikten yararlanacak işyerlerinde, yeni yıldan itibaren, işverenin yüzde 2 olan işsizlik sigortası fonu kesintisi yüzde 1’e inecek ki, bu çalışan başına 20.3 liralık teşvik anlamına geliyor. İşçinin aldığı ücrete göre bu rakam artıyor. İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda ise bu alanda yeni bir destek daha geldi. Plana göre ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarının yaşanmadığı güvenli işyerlerine yüzde 50 prim indirimi yapılacak.

EK GÖSTERGE YA DA 3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, polis, öğretmen, hemşire ve imam gibi devlet memurlarının maaşları, emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemdir. Normal şartlarda hesaplama yapılırken, memurun görevi, unvanı, derecesi, hizmet sınıfı gibi unsurlar göz önünde bulunduruluyor. Bu hesaplamalarda şu an öğretmen, polis, hemşire ve imamların göstergeleri 3000 ek gösterge olarak görünüyor. Ancak bu dört meslek grubu dışındaki memurların ek göstergeleri 3600 olarak görünüyor. Bu dört meslek grubundaki memurlar da 3600 ek gösterge ile hesap yapılmasını istiyor.

3600 EK GÖSTERGE GELİNCE NE OLACAK?

Peki ek gösterge değişim, yani 3600 ek gösterge ile bu dört gruptaki memurların maaşlarını ve emekli aylıklarının hesaplanması halinde ne değişecek?

Memur ya da emekli maaşları ne kadar artacak?

* Öğretmen, polis, hemşire ve imamların maaşları 3600 ek göstergeye göre hesaplandığı takdirde, 25 yıllık bir hizmeti bulunan bir memur, 1/4 dereceden emekli olduğunda 2 bin 950 lira emekli aylığı alacak.

*Örneğin hemşerilerin 2 bin 349 lira lan emekli aylığı 2 bin 950 lira olacak.

*Aynı derecede bulunan Öğretmenlerin ise 2 bin 417 lira olan emekli aylığı aynı şekilde 2 bin 950 lirada eşitlenecek.

* Polislerinde şu an 2 bin 517 lira olan emekli aylığı yine aynı şekilde 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Ek göstergelerin değişmesinde hizmet süresi de fark edecek. Örneğin 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3600’e çıkarılanların emekli aylığı da farklı bir şekilde artacak.

*Yine hizmet oranlarına bağlı olarak, 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; Ayrıca, 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

3600 EK GÖSTERGE EN SON HABERLER NELERDİ?

Meclis Başkanı Yıldırım'dan 3.600 Ek Gösterge Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım Asya ziyareti sırasında merak edilen soruları yanıtladı.

Mutlaka Yerine Getirilecek

24 Haziran seçimleri öncesinde dile getirilen 3.600 ek gösterge vaadi hakkında herhangi bir adım atılmaması memurların en çok merak ettiği hususlar arasına girdi. Bu sebeple Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a bu konular soruldu. Yıldırım bu konunun kendi alanına girmediğini ifade etti ve mutlaka yerine getirileceğini söyledi. Yıldırım, AK Partinin verdiği sözleri her zaman tuttuğunu belirtti ve bunun da mutlaka yerine getirileceğini belirtti.

Yerel seçim öncesinde yürürlüğe girip girmeyeceği hakkında sorulan sorulara da net bir cevap vermeyen Yıldırım, bu konuda bir bilgisinin olmadığını ifade etti. Ancak geç de olsa mutlaka yerine getirileceğini söylemekle yetindi.

Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenleri kapsayacak olan bu düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği kimse tarafından bilinmiyor. Uzunca bir süredir düzenlemenin çıkmasını bekleyen ve bu sebeple emekli olmayan memurlar da düzenlemenin biran evvel çıkmasını istiyorlar. Emekli ikramiyelerinde yaklaşık olarak 20 bin lira kadar fark ettirecek bu düzenleme aynı zamanda maaşları da artıracak. Ancak ne zaman yürürlüğe gireceği bilinmediği için belirsizlik devam ediyor.

BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan çalışmaların sürdüğünü aktardı. Albayrak ayrıca "3600 ek gösterge konusunda sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz, tartışıyoruz. Ama bir bakıyorsunuz, tüm kamu personeli taleple geliyor. Bu olmaz, yapamayız. Cumhurbaşkanımızın vereceği talimata göre karar vereceğiz" diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE NEDEN ÖNEMLİ?

Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de emekli ikramiyesi artacak. Zor koşullarda çalışan personele daha yüksek ücretler verilebilecek. Kamu çalışanlarıyla birlikte emekli olanlar ve idarecilerin de düzenlemeden yararlanması bekleniyor.

KPDK'DA GÜNDEM EK GÖSTERGE

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), 3600 ek gösterge başta olmak üzere toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen ve çözümü daha sonraya bırakılan konuları ele almak amacıyla toplantı yapacak.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul daha önce yaptığı açıklamada "Yılın son toplantısında en önemli gündem maddemiz 3600 ek gösterge olacak çünkü kamuoyu seçim döneminde gündeme getirilen bu vaadin geniş bir çerçevede bir an evvel karşılık bulmasını bekliyor." demişti.

YILIN SON KPDK TOPLANTISI YAPILDI

2018 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının kamu görevlilerini sevindirecek, kamu personel sistemi için kalıcı çözümler üretecek, sendikal zemin açısından yeni bir bakışı hayata geçirecek kararlar ve kulvarlar üretebileceğini ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ek gösterge vaadini bir an önce hayata geçirmek ve bütün kamu görevlilerinin ek gösterge konusundaki beklentilerini gerçekleştirmek için neler yapıldığını ve hangi noktaya ulaşıldığını öğrenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen 3600 ek gösterge vaadi konusunda gelinen noktayı soran Yalçın, ek gösterge başta olmak üzere teklif ve talepler kapsamındaki uygulama, düzenleme ve değişikliklerle ilgili yol haritasının karar altına alınmasını beklediklerini söyledi. Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında kamu görevlilerini temsil eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar ve teklifler şu şekilde:

"Kamu personel sistemindeki sorunların üstesinden gelmek için KPDK üst düzey sorumluluk almalı ve oluşturulacak alt komisyonlarla çözümler hızlandırılmalı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin kamu yönetiminde, kamu personel sisteminde, kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikacılığı üzerinde oluşturduğu etkileri görmek, oluşan kurum ve kural boşluklarını gidermek gerekiyor. 4688 sayılı Kanun kapsamında istenen ve yapılması gereken değişiklikleri gerçekleştirmek bir tarafta koalisyona kapalı tek kanatlı hükümet yapısı, diğer tarafta yetkili olmayanların da oturduğu konfederasyonlar karması şeklindeki toplu sözleşme masası çelişkisini gidermek gerek. Kamuoyuna gerçekleştirileceği kesin olarak ifade edilen 3600 ek gösterge, mevcut durum itibariyle kamu görevlileri açısından verilen sözlerin tutulduğunu tescilleyecek tek gösterge. Kamu görevlilerinin enflasyon yükselişiyle eriyen maaşları ve azalan gelirleri es geçilmemeli, enflasyona ezdirmeme sözünün gereği yerine getirilip enflasyon farkı yanında enflasyon tazminatı da ödenmeli. Kamu personeli istihdamında sözleşmelilik terk edilmeli, sözleşmeli personelin tamamı kadroya geçirilmeli, iş güvencesini ve saygın işi merkeze alan kamu personel sistemi tam olarak hayata geçirilmeli. Gelir vergisi uygulaması kamu maliyesinin kasasında kamu görevlilerinin geçim tasasında artış yaşatıyor, gelir vergisinde oran yüzde 15’de sabitlenmeli ve matrah yükseltilmeli. Kadın istihdamında kamu öncülük yapmalı, başta mobbing olmak üzere kadın kamu görevlilerinin sorunları çözüme kavuşmalı ve haklı beklentileri karşılanmalı. Sosyal diyaloğu ve katılımcı demokrasiyi fiilen hayata geçirme hassasiyeti artmalı ekonomik ve sosyal konsey yapısı netleştirilerek periyodik aralıklarla toplanmalı."

"TÜM KAMU ÇALIŞANLARINA 3600 EK GÖSTERGE"

Diğer yandan Sağlık Bakanlığında 4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına 676 sayılı KHK ile verilen kadro hakkının Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereğince diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilmesi talep edildi. Eşit işe eşit ücret ilkesinden hareketle şube müdürü ve şef gibi kadrolara ait mali hakların Adalet Bakanlığı için yapılmış olan belirlemeler esas alınarak düzeltilmesi istenildi. Özel hizmet tazminatının emekli keseneğinin hesabına dahil edilmesi ile ilgili yansıtma oranının belirlenmesindeki adaletsizliğin giderilmesi veya 3600 ek göstergenin altında olan tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi de istenildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu’na göre göreve giden personele ilave konaklama ücreti ödemesindeki 10 gün sınırlamasının kaldırılması, emeklilik ikramiyesinin hesabında bir tam yıldan eksik olan sürelerin işçilerin kıdem tazminatında olduğu gibi kıst olarak hesaba dahil edilmesi, 399 sayılı KHK’nin eki I ve II Sayılı Cetvele tabi personelden daha üst unvan ve pozisyondaki görevlere vekalet edenlere, geçici veya tedviren görevlendirilenlere; ücretlerinde bir azalma oluşturmaması kaydıyla vekalet ettikleri, geçici veya tedviren görevlendirildikleri kadro ve pozisyona ait mali ve sosyal hakların ödenmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin C bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi, 4/B’li personelin izinlerinin 4/A’lı personel gibi olması ve emekli memurlara verilen aile yardımının devam etmesi yönündeki beklentilerini aktardı.

MEMUR-SEN'DEN "TÜM MEMURLARA YANSITILSIN" AÇIKLAMASI NEYDİ?

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "3600 ek göstergenin yansıtılmasında belirli kesimler yerine tüm memurları kapsayacak bir formüle ihtiyaç var. Bu konuda ilgili tarafların görüşü alınmadan herhangi bir kaygıyla çalakalem bir şey yapılırsa bunun artılarından ziyade eksileri olur." dedi.

Tonbul, yaptığı açıklamada, memurlar için yıllardır talep ettikleri 3600 ek göstergenin 24 Haziran seçimlerinde ülke gündemine geldiğini anımsatarak, siyasi partilerin bu hakkın verilmesiyle ilgili vaatlerinin olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polis, öğretmen, hemşire, imam ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'a çıkartılacağıyla ilgili açıklamalarından memnuniyet duyduklarını ifade eden Tonbul, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıklaması, öğretmenler, hemşireler, polisler, imamlar ve yöneticiler olmak üzere beş grup üzerinde yoğunlaştı. Sonraki süreçte diğer kamu çalışanlarının da bu imkandan yararlanma talepleri oldu. Bugün geldiğimiz noktada, 3600 ek göstergenin yansıtılmasında belirli kesimler yerine tüm memurları kapsayacak bir formüle ihtiyaç var. Bu konuda ilgili tarafların görüşü alınmadan herhangi bir kaygıyla çalakalem bir şey yapılırsa bunun artılarından ziyade eksileri olur."

Tonbul, polis, öğretmen, hemşire, imam ve idarecilere hangi kriterlere göre 3600 ek göstergenin verileceğinin önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Mesela, öğretmen dediğimiz zaman bu öğretmenler içerisinde kim faydalanacak? Bu meslek grubu içerisinde emekli olanları da düşünürsek lise mezunu öğretmenler var, yüksekokul mezunu öğretmenler var, lisans mezunu öğretmenler var. Düzenlemeyi öğretmenlik mesleği üzerinden yaparsak hepsine vermemiz gerekiyor ama sadece lisans mezunları diye düşünürsek burada sıkıntı oluşacak. Bunun aynısı polisler için de geçerli. Biz tüm bunları dikkate alarak adil, kalıcı ve herkesi kuşatan bir çözüm istiyoruz."

3600 ek gösterge konusunda yapılacak çalışmalarda Memur-Sen Konfederasyonunun görüşlerinin alınması gerektiğini vurgulayan Tonbul, "Konfederasyon olarak 3600 ek gösterge konusunda adil, kalıcı ve herkesi kuşatan bir çözümü içeren çalışma hazırladık. Bu çalışmamızı yakın zamanda yetkili makamlara iletip, kamuoyuyla da paylaşacağız." dedi.