13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

362 bin kilogram ilaç çöpe gidiyor 

Araştırmalar, Türkiye’de toplanan 362 bin kilogramlık atık ilacın yüzde 29’unun son kullanma tarihinin geçmediğini, yüzde 45’inin ise kutusunun dahi açılmamış olduğunu ortaya koydu. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

laçların doğaya bilinçsizce atılması ekolojik dengeye büyük zararlar verdiği gibi önemli bir ekonomik kayba da neden oluyor. CPHI İstanbul 2017 İlaç Bileşenleri Fuarı ve Marmara Pharmaceutical Journal dergisinde yayınlanan Çevre ve İnsan Sağlığı Yönünden İlaç Atıkları Derlemesi çalışmasında Türkiye’de toplanan 362 bin kilogramlık atık ilacın yüzde 29’unun son kullanma tarihinin geçmediği, yüzde 45’inin ise kutusunun dahi açılmamış olduğu ortaya kondu. Araştırmalarda, 2012’de 22 bin 500, 2013’te 22 bin 110, 2014’te 50 bin 240, 2015’te 67 bin 80, 2016 yılında ise 85 bin 880 kg ilacın kullanılabilir halde iken imha alanına gittiği belirlendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Öğr. Gör. İpek Ada, son kullanma tarihi geçmiş ilaçların atık imha birimine gönderilmesi, son kullanma tarihi geçmeyen ilaçların ise Belediye Eczaneleri’nde toplanıp incelendikten sonra ihtiyaç sahiplerine geri dönüşümünün sağlanması gereğine dikkat çekti. 

BİLİNÇLENDİRME YAPILMALI 

Öncelikle okullar ve üniversitelerde başlamak üzere topluma bu konuda eğitim verme ve bilinçlendirmenin önemli olduğunu söyleyen Öğr. Gör. İpek Ada, öğrencilerle birlikte 2017 yılından bu yana atık ilaç toplama kampanyası düzenlediklerini belirtti. Topladıkları ilaçları Bakırköy Belediyesi Halk Eczanesi’ne teslim ettiklerini, son kullanma tarihi geçmiş ilaçların atık imha alanına gönderilirken, son kullanma tarihi geçmemiş ilaçlarınsa çeşitli farmakolojik testlerden geçtikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

´´ABD uçakları Türkiye´yi tehdit etmezse, S-400 sistemleri F-35´ler için tehdit oluşturmaz´´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Washington'da Sultan 2. Abdülhamid sergisi

Washington'da Sultan 2. Abdülhamid sergisi

'Kesinlikle ekmek vermeyin'

'Kesinlikle ekmek vermeyin'

Yenilenebilir enerji desteğinde '10 yıl' kriteri

Yenilenebilir enerji desteğinde '10 yıl' kriteri

CHP'li Ağbaba'nın İBB iftirasına Selçuk Bayraktar'dan sert yanıt

CHP'li Ağbaba'nın İBB iftirasına Selçuk Bayraktar'dan sert yanıt

Yerli otomobil yıl sonuna hazır

Yerli otomobil yıl sonuna hazır

AFAD'dan deprem raporu

AFAD'dan deprem raporu

9 günlük bayram tatili için önemli uyarı

9 günlük bayram tatili için önemli uyarı
 

POPÜLER HABERLER

Bahçeli´den İmamoğlu´na çok sert sözler: Küresel kullanıma mesaj gönderiyor

Bahçeli´den İmamoğlu´na çok sert sözler: Küresel kullanıma mesaj gönderiyor

Organ naklinde tarihi buluş!

Organ naklinde tarihi buluş!

Çölde 'Mars üssü' kurdular

Çölde 'Mars üssü' kurdular

'Yeraltı cenneti' kapılarını açıyor

'Yeraltı cenneti' kapılarını açıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA