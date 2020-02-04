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Avcılar'da 37 bin TL’lik sahte çeke gözaltı

Avcılar'da 37 bin TL tutarında sahte çeki bozdurmak üzere bankaya gelen kişi gözaltına alındı.

DHA04.02.2020  09:55 - Güncelleme: 04.02.2020  09:55

Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi’ndeki bir banka şubesine giden H.G., elindeki 37 bin TL tutarındaki çeki bozdurmak istediğini söyledi. Banka görevlisi bir tekstil-inşaat firması adına düzenlenen ve sahte olduğunu anladığı çekin işlemlerinin uzun sürebileceğini belirterek H.G.’den beklemesini istedi. Banka görevlileri Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne olay ile ilgili bilgi verirken, işlemlerin tamamlanmasını ve paranın hazırlanmasını bekleyen H.G., kısa sürede gelen polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na olay ile ilgili bilgi verildi. Savcı evrak ve ifadelerin tamamlanmasının ardından şüphelinin nöbetçi mahkemeye sevk edilmesini istedi. Soruşturma devam ediyor.

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