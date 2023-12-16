İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2023 Cumartesi / 4 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 37 ilde Kafes-18 Operasyonu! Gözaltına alınanların 6'sı tutuklandı
Güncel

37 ilde Kafes-18 Operasyonu! Gözaltına alınanların 6'sı tutuklandı

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 37 ilde düzenlenen Kafes-18 Operasyonu kapsamında, İzmir ve Aydın'da 3 suç örgütünün üyesi oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 28 zanlıdan 6'sı tutuklandı, diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 01:22 - Güncelleme:
37 ilde Kafes-18 Operasyonu! Gözaltına alınanların 6'sı tutuklandı
ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin ortak çalışması çerçevesinde 3 suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İnanç Meçhul'ün de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.

OLAY

İzmir ile Torbalı, Ödemiş, Çeşme, Bergama, Kınık, Dikili ilçeleri ve Aydın'ın Germencik ilçesinde, şüphelilerin yakalanması amacıyla bazı adreslere eş zamanlı baskınlar yapılmış, suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla İnanç Meçhul ile 6 kişi, yasa dışı silah ticareti yapan 2 suç örgütünün mensubu oldukları suçlamasıyla da 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonlarda 14 tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, gaz tabancası, 13 şarjör, 121 fişek, 178 kartuş, 4 el telsizi, 15 gram esrar maddesi, çok sayıda çek, senet ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

  • operasyon
  • gözaltı
  • suç örgütü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.