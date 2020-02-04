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Hatay'da 38 kilo 590 gram esrar ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 38 kilo 590 gram esrar ele geçirildi.

AA04.02.2020  16:52 - Güncelleme: 04.02.2020  16:52

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, 21 Ocak'ta Reyhanlı ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evin bahçesine gömülü varildeki 125 pakette 26 kilo 590 gram esrar ele geçirildi.

Evdeki aramada da 265 gram sentetik uyuşturucu, 54 uyuşturucu hap ve bir dijital terazi ile iki ruhsatsız tabanca bulundu.

Reyhanlı ilçesinde 29 Ocak'ta düzenlenen operasyonda ise 60 pakette 12 kilo esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Suriyeli şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Operasyonlarla ilgili 4 Suriyeli zanlının arandığı belirtildi.

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