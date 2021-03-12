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Güncel

38 yaşındaki adam iş yerindeki odasında ölü bulundu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, restoran sahibi Ahmet Özçelik (38), iş yeri odasındaki yatakta akrabaları tarafından ölü bulundu. Özçelik'in kalp krizi veya sobadan sızan gazdan zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

DHA12 Mart 2021 Cuma 15:20 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 15:20
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Olay, sabah saatlerinde, Görmeli köyünde meydana geldi. Kış nedeniyle kapalı olan iş yerinde kontrol amaçlı kalan, 2 çocuk babası Ahmet Özçelik, iş yeri odasındaki yatakta akrabaları tarafından ölü bulundu. Vücudunda darp veya yara izi olmayan Özçelik'in, kalp krizi ya da ısınmak için yaktığı kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Ahmet Özçelik'in cansız bedeni, Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucu belli olacak.

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